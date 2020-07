Motsi Mabuse hat noch nie verhütet

Motsi Mabuse hat nach eigenen Angaben noch nie verhütet. Das hat die „Let’s Dance“-Jurorin in der „YouTube“-Show „Lasst uns reden, Mädels“ verraten.

Die 39-Jährige sagte: „Ich habe noch nie verhütet in meinem Leben. Ich hatte so ein Gefühl, am Anfang meiner Zwanziger wegen der ganzen Hormone! Besonders die Veränderung meines Körpers hat mich gestört. Meine Knie waren geschwollen und so weiter. Und da habe ich gesagt: ‚Nein, das mache ich nicht.‘ Also mein Körper ist rein!“

Motsi Mabuse hat zusammen mit ihrem Ehemann, dem ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk eine gemeinsame Tochter.

