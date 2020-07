Mutter von Miley Cyrus kifft gerne mit der ganzen Familie

Wenn alle fünf Kinder zu Hause sind, kann es bei Familie Cyrus auch mal heiß hergehen. Mama Tish hat im „Chicks in the Office“-Podcast verraten, dass sie daher gerne mal mit der ganzen Familie kifft. Sie hat erzählt: „Noch vor ein paar Jahren hätte ich nie in Betracht gezogen mit meiner Familie Gras zu rauchen, aber jetzt tue ich es. Es ist wirklich verrückt, denn jetzt, wo sie älter sind, sind wir auch Freunde. Ich liebe es wirklich. Ich glaube, dass es viele Vorteile gibt, die sich daraus ergeben.“

Ein Vorteil ist, dass sich Brandi, Trace, Miley, Braison und Noah dadurch weniger streiten. Mama Tish hat im Podcast erzählt: „Wenn alle fünf Kinder zusammen sind, finden sie immer etwas, worüber sie sich streiten können. Wenn alle rauchen, passiert das überhaupt nicht.“

Miley Cyrus trinkt übrigens keinen Alkohol mehr und auch das Gras lässt die 27-Jährige seit kurzem weg.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos