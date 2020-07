Mutter von Miley Cyrus: „Sie ist die cleanste Person, die ich kenne“

Miley Cyrus ist clean, zumindest die cleanste Person, die ihre Mutter Tish Cyrus kennt. Nachdem Miley schon seit November keinen Alkohol mehr trinkt, raucht sie jetzt auch kein Gras mehr.

Das hat Tish im „Chicks in the Office“-Podcast erzählt: „Erstens raucht Miley nicht einmal mehr Gras. Sie raucht nur CBD. Sie trinkt nicht. Sie ist die cleanste Person, die ich kenne. Sie ist einfach so solide.“

Miley Cyrus hat sich in der Corona-Quarantäne übrigens gehen lassen und hat sich extrem selten die Haare gewaschen.

Foto: (c) PR Photos