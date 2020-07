Nena entschuldigt sich nach Fauxpas bei Moderatorin

Nena hat sich bei der Radio-Moderatorin Nadja Gontermann entschuldigt. Der Grund: Nena hatte zuvor bei einem Autokonzert in Stuttgart die Danksagung der Moderatorin versehentlich frühzeitig für beendet erklärt. Dafür erntete die 60-Jährige vor Ort und auch im Internet jede Menge Kritik.

Jetzt hat sich die Sängerin via „Facebook“ öffentlich entschuldigt und schreibt: „Liebe Nadja, ich habe dich (…) offensichtlich am Ende einer Dankesrede unterbrochen. Dafür möchte ich mich von Herzen und persönlich bei dir an dieser Stelle entschuldigen.“ Es sei ihr im Eifer des Gefechts nicht bewusst gewesen: „Ich stand hinter der Bühne, hab‘ meinen Namen gehört, und das war mein Signal. Nach so langer Zeit ohne Live-Konzert wollte ich da einfach nur loslegen.“

Unter Nenas öffentlicher Entschuldigung meldete sich auch Gontermann selbst zu Wort und zeigt sich versöhnlich: „Liebe Nena, vielen Dank für deine Entschuldigung. Ich denke, meine Dankesworte auf der Bühne wären eigentlich auch in deinem Sinne gewesen. Tun wir mal so, als hätte ich das alles ’nur geträumt‘. Vielleicht wird’s ja ‚Irgendwie, irgendwo, Irgendwann‘ eine zweite Chance für uns geben, wo alles reibungslos läuft!“

