Fans von James Bay gut aufgepasst: Der Sänger hat nämlich neue Musik am Start – und die lässt nicht lange auf sich warten.

Auf „Instagram“ kündigte der 29-Jährige jetzt an: „Ich freue mich sehr euch zu sagen, dass meine neue Single ‚Chew On My Heart‘ diesen Donnerstag, den 09. Juli, herauskommen wird.“ Weitere Infos gab es nicht.

James Bay hatte übrigens zuletzt 2019 die EP „Oh My Messy Mind“ herausgebracht.

