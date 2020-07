Neue Single von Kanye West

Kanye West hat sich diese Woche mit einer neuen Single zurückgemeldet. „Wash Us In The Blood“ heißt der Track, der gemeinsam mit Travis Scott, BoogzDaBeast, Ronny J, FNZ und Dem Jointz entstanden ist. Das berichtet „Universal Music“.

Demnach mischte den Song kein Geringerer als Dr. Dre. Zeitgleich dazu hat der Rapper auch das passenden Musikvideo veröffentlicht. Regie dabei führte Arthur Jafa.

“Wash Us in the Blood” ist der erste neue Song von Kanye West seit “Jesus Is King” im vergangenen Oktober.

Foto: (c) Alex Mateo / PR Photos