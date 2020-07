Neue Single von „Travis“

Mit „Valentine“ liefern „Travis“ einen weiteren Vorboten auf ihr kommendes Album „10 Songs“. Im Juni hatten sich die schottischen Rock-Legenden mit neuer Musik zurückgemeldet und ihre Single „A Ghost“ präsentiert. Jetzt folgt der Nachfolger, berichtet „Verstärker Medienmarketing“. Über den Song selbst lässt die Band verlauten: „‘Valentine‘ wurde als vorwiegend Live-Performance im Dezember 2019 in den Rak Studios in London aufgenommen. Er kommt soundmäßig unserem Debütalbum ‚Good Feelin‘ am nächsten.“

“10 Songs” erscheint übrigens am 09. Oktober. Hier die Tracklist:

01. Waving At The Window

02. The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)

03. Valentine

04. Butterflies

05. A Million Hearts

06. A Ghost

07. All Fall Down

08. Kissing In The Wind

09. Nina’s Song

10. No Love Lost

