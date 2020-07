Neues Album von „Bush“

Vorgestern (17.07.) präsentieren „Bush“ ihr mittlerweile achtes Studioalbum mit dem Titel „The Kingdom“.

Die Platte strotzt laut „We Share A Lot“ nur so vor Energie und Rock. Die Review von „Rock Hard“ fällt folgendermaßen aus: „Obwohl der Opener ‚Flowers On A Grave‘ noch ein wenig die elektronische Seite von Bush beschwört, beginnt mit dem Titelsong eine der härtesten Scheiben der Band. Auch ‚Blood River‘ schlägt in diese Kerbe, während ‚Slaves‘ und ‚Quicksand‘ die typischen Markenzeichen enthalten. ‚Send In The Clowns‘ ist nahe am tanzbaren Britpop, ‚Our Time Will Come‘ eine Stadionhymne. Ein facettenreiches Alternative Rock-Album, das man nach den schwachen Vorgängern getrost als gelungenes Comeback bezeichnen kann.“

„Bush“ werden übrigens morgen (18.07.) auf ihrer Homepage „bushofficial.com“ eine Liveshow übertragen.

Foto: (c) LooMee TV