Neues Album von Helge Schneider

Gute Nachrichten für alle Helge Schneider-Fans: Der Sänger kündigt für den 28. August sein neues Album mit dem Titel „Mama“ an.

In der offiziellen Pressemitteilung auf der Webseite „helge-schneider.de“ des Multiinstrumentalist heißt es dazu: „In dieser Zeit der infamen Networkanschuldigungen und irreal gewienerten Benutzeroberflächen, wohlgemerkt Software, ist es anscheinend einem übernatürlichen Superwunder gelungen, eine sich selbst erklärende ‚normale‘ Schallplatte hinzubekommen: Helge Schneider ist back! Mama! sein neuester Ausbund an Ehrlichkeit in Form von Musik! Hier spielt der Meister alles selbst! Ob Trompete, Gürtelgitarre, Kontrabass, Klavier, Jagdwursthorn oder Rumbarassel, alle Instrumente sind im bunten Reigen des Ausnahmepatienten, 65, geeint zu einer menschlich anmutenden Kompilation der Noten. Mama. Die Platte nicht nur für den Herrn. Wenn Sie am Wochenende nichts vorhaben, ist es die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall anhören.“

Letzten Sommer veröffentlichte Helge Schneider übrigens sein aktuelles Album „Partypeople (Beim Fleischer)“.

Foto: (c) Michael Zargarinejad / Universal Music