Neues Album von „The Jayhawks“

„The Jayhawks“ leiten mit ihrem neuesten Werk „XOXO“ eine neue Ära ein. Seit voprgestern (10.07.) ist das neue Album der Band zu haben, das zum ersten Mal Lead-Vocals und Songwriting-Beiträge von allen vier Mitgliedern, berichtet „Oktober Promotion“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters: „Die Kameradschaft ist das Herz und die Seele des ‚Jayhawks‘-Sounds und dabei die unerbittliche Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und dabei dem eigenen authentischen Klang treu zu bleiben. ‚XOXO‘ ist das Produkt einer Band, inspirierter und selbstbewusster als je zuvor, und erinnert uns daran, warum die ‚Jayhawks‘ seit über 30 Jahre eine so einflussreiche und respektierte Band sind.“

Hier die Tracklist:

1. THIS FORGOTTEN TOWN

2. DOGTOWN DAYS

3. LIVING IN A BUBBLE

4. RUBY

5. HOMECOMING

6. SOCIETY PAGES

7. ILLUMINATE

8. BITTER PILL

9. ACROSS MY FIELD

10. LITTLE VICTORIES

11. DOWN TO THE FARM

12. LOOKING UP YOUR NUMBER

13. JEWEL OF THE TRIMBELLE (Bonus Track)

14. THEN YOU WALKED AWAY (Bonus Track)

15. HYPOCRITE’S LAMENT (Bonus Track)

Foto: (c) LooMee TV