Nick Cave: Klavier-Konzert weltweit im Stream

Nick Cave gab es in letzter Zeit auch ohne die Band „Bad Seeds“ zu sehen. Der 62-Jährige spielte in ausgewählten Clubs Songs am Klavier. Im Alexandra Palace in London hat Cave bei einem dieser intimen Konzerte im Juni einige seiner stärksten Lieder gespielt, darunter auch neue Songs des neuen Albums „Ghosteen“ und einige bislang unbekannte Tracks.

Das Konzert wurde gefilmt und wird nun, wie „rollingstone.de“ berichtet, am 23. Juli bei einem weltweiten Stream zu sehen sein. Tickets, um den Film online zu streamen, sind seit vorgestern (02.07.) erhältlich. Das ungewöhnliche Konzert-Event wird nur als Live-Stream übertragen und steht im Anschluss nicht mehr online zur Verfügung.

Die Tour zur neuen LP „Ghosteen“ wurde übrigens wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.

Foto: (c) Carla Van Wagoner / PR Photos