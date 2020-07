Nick Jonas kommt seiner Pflicht nach

Nick Jonas ganz pflichtbewusst! Wenn die Frau Geburtstag feiert, teilt der Göttergatte heutzutage immer ein paar besonders liebevolle Worte auf „Instagram“ – so auch der „Jonas Brother“.

Zu einem Bild, auf dem sich der 27-Jährige und die ehemalige „Miss World“ tief in die Augen schauen, schrieb er: „Ich könnte dir ewig in die Augen schauen. Ich liebe dich, Baby. Du bist die nachdenklichste, fürsorglichste und wundervollste Person, die ich je getroffen habe. Ich bin so dankbar dafür, dass wir uns gefunden haben. Happy Birthday, meine Schöne!“

Nick Jonas und Priyanka Chopra heirateten im Dezember 2018.

