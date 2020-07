Noel Gallagher bereitete sich vor Schafen für USA-Auftritt vor

Noel Gallagher hat vor einer Herde Schafe gesungen, als er „Wonderwall“ aufnahm. Das habe ihn auf das Publikum in den USA vorbereitet, verriet der Ex-„Oasis“-Frontman in einem Interview mit der britischen „The Times“.

Gallagher sagte: „Ich lehnte an einer Wand, während ich auf die Schafherde schaute. Sie starrten mich verständnislos an, während ich sang, und sie sahen nicht sehr beeindruckt aus. Diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall auf das Publikum in Amerika vorbereitet.“

„Oasis“ nahmen ihr zweites Album „(What’s The Story) Morning Glory?“ 1995 in den ländlichen Rockfield Studios in Wales auf. Darauf finen sich die Welterfolge „Wonderwall“ und „Don’t Look Back in Anger“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos