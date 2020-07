Offizielle Deutsche Vinyl-Charts: Lady GaGa auf dem Thron

Der Thron der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im Juni gehören keiner Geringeren als Lady GaGa. Die Sängerin holt sich mit ihrem aktuellen Werk „Chromatica“ auf Anhieb die Spitze. Ansonsten sind auch fast nur Neueinsteiger in den Top Ten zu finden, berichtet „GfK Entertainment“.

Silber geht an „Die Toten Hosen“ Mit „Auf dem Kreuzzug ins Glück“, gefolgt von dem posthum erschienenen Werk „Circles“ von Mac Miller auf der Drei. Neil Young kann sich mit „Homegrown“ direkt auf Rang vier platzieren. Und das Schlusslicht der Top Five bilden „The Ghost Inside“ mit ihrer gleichnamigen Platte.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im Juni 2020:

1. (0) “Chromatica” – Lady Gaga

2. (0) “Auf dem Kreuzzug ins Glück“ – Die Toten Hosen

3. (0) “Circles” – Mac Miller

4. (0) “Homegrwon” – Neil Young

5. (0) „The Ghost Inside“ – The Ghost Inside

6. (0) „MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)” – Liam Gallagher

7. (RE) “The End (Live In Birmingham” – Black Sabbath

8. (0) „Mordechai“ – Khruangbin

9. (0) „Das weisse Album” – Haftbefehl

10. (0) „How Do We Want To Live?” – Long Distance Calling

