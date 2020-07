Oliver Tree veröffentlicht die Arbeit seines Lebens

Vorgestern (17.07.) ist es endlich soweit, jetzt kann Oliver Tree endlich sein Debütalbum „Ugly Is Beautiful“ herausbringen. Geplant war eine Veröffentlichung nämlich schon im April, doch die Coronavirus-Pandemie machte dem Newcomer einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt ist es soweit. Der Sänger selbst meinte laut „Warner Music“ über sein Debütwerk: „Die Wahrheit ist: es ist die Arbeit eines ganzen Lebens.“ Damit jedoch nicht genug: Oliver wird zudem versuchen, im „YouTube“-Livestream einen neuen Weltrekord auf dem weltgrößten Scooter aufzustellen.

Hier die Tracklist:

1. Me, Myself & I

2. 1993 (feat. Little Ricky ZR3)

3. Cash Machine

4. Let Me Down

5. Miracle Man

6. Bury Me Alive

7. Alien Boy

8. Joke’s On You!

9. Again & Again

10. Waste My Time

11. Jerk

12. Hurt

13. Introspective

14. I’m Gone

Foto: (c) Warner Music