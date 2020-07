Olly Murs entspannt im Lieblingsshirt

Für so einen ganz gemütlichen Abend auf der Couch, braucht es natürlich die richtigen Klamotten. Olly Murs greift in solchen Fällen scheinbar immer zu seinem absoluten Lieblingsshirt. Dieses ist weiß und hat einen ganz besonderen Aufdruck. Wie er per Video in seiner „Instagram“-Story zeigte, sind auf besagtem Shirt „Tiger King“ Joe Exotic mitsamt tierischem Begleiter zu sehen.

Murs sagt: „Ich entspanne in meinem absoluten Lieblingsshirt: Joe Exotic, haha. Ich liebe es!“

Die „Netflix“-Doku „Tiger King“ sorgte für einen wahren Hype. Die Großkatzen-Besitzer Joe Exotic, Carole Baskin und Co. erlebten durch die Veröffentlichung einen richtigen Bekanntheitsschub.

Foto: (c) Sony Music