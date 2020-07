„One Direction“: Zehnjähriges Jubiläum der Bandgründung

Bis heute warten die Fans auf ein Comeback von „One Direction“. Am 23.07. haben die Jungs zum ersten Mal seit Jahren wieder etwas auf ihrem offiziellen „Instagram“- und „Twitter“-Account gepostet. Dort hieß es: „Und wir sind zurück!“, dazu der Hashtag #10Jahre1D“.

Auch gegenüber dem Musikmagazin „Bravo“ deutete Liam Payne ein Comeback an, und dass die Jungs wieder in Kontakt stünden, nur nicht mit Zayn Malik. Er sagte: „Ich habe jetzt schon sehr lange nichts mehr von Zayn gehört oder gesehen. Aber ich glaube auch, dass er es so bevorzugt. Ich glaube nicht, dass ihm ‚One Direction‘ so viel bedeutet hat, wie die Menschen vermutet haben.“ Harry Styles postete auf „Twitter“: „Und dafür werde ich für immer dankbar sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass es zehn Jahre sind. Vielen Dank an unsere Crew, unser Team und alle anderen, die uns dabei geholfen haben. Allen Fans, ich liebe Euch und ich danke Euch von ganzem Herzen. Ihr habt alles getan und alles verändert.“

Am 23.07. war übrigens exakt das zehnjährige Jubiläum der Bandgründung.

