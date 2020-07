Orlando Bloom freut sich auf lange Nächte mit dem Baby

In diesem Sommer bekommen Katy Perry und Orlando Bloom ihr erstes gemeinsames Baby. Und der werdende Papa freut sich schon auf schlaflose Nächte.

In einem Interview mit „Good Morning America“ hat der Schauspieler erzählt: „Ich freue mich. Es ist eine magische Zeit, wenn ein Engel auf diesen Planeten kommt. So fühlt es sich für mich an. (…) Ich freue mich sehr auf die langen Nächte, in denen ich wahrscheinlich aufstehen und eine Flasche machen werde, weil ich ja offensichtlich nicht stillen werde. Aber ich bin mir sicher, dass es Flaschen geben wird. Ich freue mich darauf, weil ich diese ruhige Zeit in der Nacht liebe, wenn die Welt schläft und du ein schlafendes Baby hast.“

Orlando Bloom nennt die schwangere Katy Perry übrigens eine „Naturgewalt“.

