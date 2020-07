Ozzy Osbourne: „Früher war ich der Prototyp eines ganz normalen Menschen“

Den Titeltrack des Albums „Ordinary Man“ singt Ozzy Osbourne zusammen mit seinem alten Freund Elton John. Der Song handelt davon, dass der 71-Jährige Angst davor hat, als ganz normaler Mensch zu sterben und vergessen zu werden.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ sagte er dazu: „Formulieren wir es einmal so: Als ich mit der Musik anfing, war ich ein ganz normaler Typ. Ich war sogar der Prototyp eines ganz normalen Typen. Und die Musik war alles für mich, sie hat mir alles gegeben. Aber ich hatte kein besonderes Talent. Insofern weiß ich nicht, wie das alles passieren konnte. Wahrscheinlich war es mein Schicksal, und ich hatte einfach nur Glück. Wenn sich die Leute an mich erinnern – toll. Wenn sie es nicht tun – auch okay. Nur: Ich habe das nie gemacht, um berühmt zu werden. Ich wollte den Menschen einfach eine gute Zeit verschaffen – und mir natürlich auch.“

Er verriet auch, ob es stimmt, dass seine Frau Sharon einen Film über ihre Beziehung plant: „Ja, es soll darum gehen, wie Sharon und ich uns begegnet sind, wie wir uns verliebt haben und was für eine verrückte Beziehung wir über die Jahre geführt haben. Denn die hatten wir definitiv. Ich war ja bereits vorher einmal verheiratet, aber das hat nicht funktioniert. Ich war die ganze Zeit sternhagelvoll.“

