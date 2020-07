Ozzy Osbourne: „Ich kam mir wie ein Gefangener im eigenen Haus vor“

Das Album „Ordinary Man“ von Ozzy Osbourne ist Ende Februar in der Zeit des Corona-Lockdowns, veröffentlicht worden.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ erklärte der 71-Jährige dazu, dass das durchaus etwas Therapeutisches hatte. Er sagte: „Unbedingt! Ich kam mir ja vor wie ein Gefangener in meinem eigenen Haus. Wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch liegst und ständig das Gleiche machst – was noch dazu nicht viel ist –, wirst du langsam, aber sicher wahnsinnig. Da dreht dein Kopf komplett durch und sagt dir ständig: ‚Das war’s. Mit dir ist es vorbei.‘ Aber als wir ‚Ordinary Man‘ gemacht haben, hörte das schlagartig auf. Also hat mich meine Musik gerettet.“

Der Musiker erklärte auch, dass er nicht vor hat, in Rente zu gehen: „Noch nicht. Ich werde weiter irgendetwas mit Musik machen, bis ich irgendwann völlig verkrüppelt bin.“

