Ozzy Osbourne: „Ich stehe komplett auf dem Schlauch“

Ozzy Osbourne hat sein neues Album „Ordinary Man“ Ende Februar veröffentlicht. Das Vorgänger-Album „Scream“ liegt schon zehn Jahre zurück.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ verriet der 71-Jährige, warum er so lange kein neues Album mehr veröffentlicht hat: „Weil sich die Industrie komplett verändert hat. Da gibt es jetzt Sachen wie Spotify und wie sie alle heißen. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, in welcher Form man für seine Musik bezahlt wird. Das ist mir völlig schleierhaft. In den letzten zehn Jahren hat sich so viel verändert, dass ich komplett auf dem Schlauch stehe.“

Der Musiker verriet auch, dass er während des Corona-Lockdowns zuhause fast wahnsinnig geworden wäre.

Foto: (c) Landmark / PR Photos