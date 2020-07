Ozzy Osbourne: Ist Rock’n’Roll tot?

Ozzy Osbourne gehört mit seinen 71 Jahren noch zur Generation Rock’n’Roll.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ erklärte der Musiker, ob er denkt, dass der Rock’n’Roll heute tot ist. Dazu sagte er: „Ich weiß es nicht, aber ich denke, es wird immer ein Publikum für Livemusik geben – selbst wenn immer weniger Alben verkauft werden. Die Leute tanzen jetzt zum Computer. Aber was ich so gar nicht mag, ist, dass einige Künstler auch auf der Bühne darauf zurückgreifen. Da kann ich nur sagen: Fucking Hell, in diesem Geschäft laufen ein paar ziemlich krumme Sachen ab. Mein Produzent Andrew Watt hat mir erzählt, dass die meisten der Kids, mit denen er arbeitet, weder singen noch sonst etwas können. Und deswegen verschwinden sie auch genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind.“

Ende Februar hat Ozzy Osbourne sein Album „Ordinary Man“ rausgebracht, das Vorgängeralbum liegt zehn Jahre zurück.

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss