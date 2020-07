Ozzy Osbourne über Trump: „Er redet einen Haufen Scheiße“

Ozzy Osbourne verfügt mit seinen 71 Jahren über eine enorme Lebenserfahrung.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ erklärte der Musiker, was ihn heute so richtig wütend macht. Dazu sagte er: „Was mich sauer macht, sind solche verfluchten Idioten wie Donald Trump. Der macht mich rasend. Ich meine, alle Politiker lügen wie gedruckt. Jeder einzelne von ihnen, egal auf welcher Seite. Sie sagen immer nur das, von dem sie glauben, dass es gerade gut klingt – also das, was die Leute hören wollen. Aber Trump wartet nicht einmal, dass du den ersten Haufen Scheiße verdaust, den er verzapft – er reicht dir gleich den nächsten.“

Der Musiker erklärte auch, was er tun würde, wenn er Präsident wäre: „Oh, dann wäre alles ein großes Rock ’n’ Roll-Konzert. Ich würde definitiv dafür sorgen, dass hier mal bessere Stimmung herrscht. Und wenn ich mir diesen Typen in England anschaue – wie heißt der noch? Boris Johnson? Was für ein verfluchter Idiot! Da kann ich nur sagen: Ich kapiere es nicht. Lernen die Leute denn nichts aus der Vergangenheit?“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos