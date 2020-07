Ozzy Osbourne und der Unfall beim Pinkeln

In den letzten Jahren hatte Ozzy Osbourne gleich mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, jetzt scheint es dem 71-Jährigen aber besser zu gehen.

Auf die Frage, ob es wohl am Alter liegt, dass er anfälliger für Wehwechen ist, sagte der Musiker im Interview mit „The Red Bulletin“: „Scheint so. Manchmal ist es auch meine eigene Schuld. Einmal bin ich zum Beispiel in der Nacht aufgewacht, weil ich pinkeln musste. Ich bin ins Bad, und auf dem Rückweg war es so finster, dass ich gestolpert und der Länge nach hingefallen bin. Ich bin dabei mit dem Rücken auf den Boden geknallt. Dabei hat es furchtbar gekracht, und ich habe Blitze gesehen. Mein erster Gedanke war: ‚Du verfluchter Idiot!‘ Die nächsten drei Monate habe ich im Krankenhaus verbracht.“

Auf die Frage, wie er sich erklärt, dass er seit über 50 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft ist, sagte er: „Die Frage kann ich nicht beantworten – weil ich es schlicht nicht weiß.“

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos