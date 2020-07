Ozzy Osbourne und warum er glaubt, dass Aliens längst unsere Welt unterwandern

In seinem Song „Scary Little Green Men“ aus dem aktuellen Album „Ordinary Man“ singt Ozzy Osbourne darüber, dass wir längst von Außerirdischen unterwandert sind.

Im Interview mit „The Red Bulletin“ erklärte der 71-Jährige, wie er zu der Annahme kommt. Er sagte: „Weil das alles ist, was man im Fernsehen sieht: Aliens. Und könntest du dir vorstellen, wie es wäre, wenn tatsächlich kleine grüne Männchen auf die Erde kämen? Die erste Sache, die alle interessieren würde, wäre, welche Waffen sie wohl haben und wie wir an die rankommen. Als Nächstes würde es dann heißen: Sorry, wir mögen eure Hautfarbe nicht, also verzieht euch. Ich meine, wenn wir untereinander schon nicht klarkommen, wie stehen dann wohl die Chancen, dass es im Umgang mit Außerirdischen besser klappt? Es sei denn, wir geben ein schmackhaftes Mahl für sie ab …“

Über den Song „Eat Me“ sagte er noch: „Den Song sollte man dann nicht zu laut spielen.“

