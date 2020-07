Ozzy Osbourne: „Will nicht auf Bühne zusammenbrechen und Lachnummer werden“

Im Herbst plant Ozzy Osbourne seine zweite „No More Tours“-Welttournee geplant. Ob das diesmal wirklich die letzte sein wird, oder ob er wieder rückfällig wird? Dazu sagte der 71-Jährige im Interview mit „The Red Bulletin“: „Es ist eher meine letzte Welttournee – einfach weil ich so etwas Langes nicht mehr hinbekomme. Aber ich werde weiterhin Konzerte geben, also ein paar hier und ein paar dort. Ich denke, damit fahre ich langfristig besser, gerade was die Qualität der Auftritte betrifft.“

Er erklärte auch was passiert, sollte er nicht fit sein. Er sagte: „Na ja, wenn ich nicht rechtzeitig fit werde, muss ich das Ganze wieder verschieben. Einfach weil ich mir nicht die Blöße geben will, da rauszugehen und gleich wieder auf die Fresse zu fallen. So etwas Peinliches möchte ich möglichst vermeiden. Schließlich will ich mich nicht selbst umbringen. Ich will nicht auf der Bühne zusammenbrechen, einen Abgang hinlegen oder zur Lachnummer werden.“

Ozzy Osbourne glaubt fest an Aliens und hat auch einen Song darüber gmacht.

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss