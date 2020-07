„Parkway Drive“ kommen 2021 erneut nach Deutschland

Die geplante Tour von „Parkway Drive“ wurde wegen der Corona-Pandemie auf November verschoben. Und jetzt gibt es sogar weitere Termine für März und April 2021! Die australischen Metal-Helden verkünden, dass es sogar eine Show obendrauf gibt: und zwar in der deutschen Hauptstadt, genauer im Berliner Velodrom. Außerdem gastieren sie in der Schweiz und in Österreich.

„Parkway Drive“ präsentieren ihre „Viva The Underdogs – European Revolution Tour 2021“: Weitere Infos und Tickets gibt es ab sofort auf „eventim.de“.

Das sind die Tour-Termine 2021:

30.03.2021 – AUT – Wien, Stadthalle

01.04.2021 – Leipzig, Messe

05.04.2021 – Frankfurt, Festhalle

09.04.2021 – Dortmund, Westfalenhalle

10.04.2021 – Hamburg, Sporthalle

11.04.2021 – Berlin, Velodrom

14.04.2021 – CH – Zürich, Halle 622

15.04.2021 – München, Olympiahalle

Foto: (c) LooMee TV