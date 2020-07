Patrick Stewart schreibt Autobiografie in der Quarantäne

Patrick Stewart nutzt die Zeit im Lockdown dazu, seine Memoiren zu verfassen.

Der britische Schauspieler sagte gegenüber dem „Sundy Times“-Magazin: „Ich wurde schon oft davor gefragt, über ‚Star Trek‘ und ‚X-Men‘ zu schreiben, aber ich hatte nie Zeit dafür. Dann gab es plötzlich jeden Tag Stunden über Stunden.“ Manchmal leited der „Captain Picard“ aber auch an Schreibblockade und hat Probleme, seine kreative Ader fließen zu lassen. Steward gab zu: „An manchen Tagen ist es hart, an anderen ist es so, als würde sich ein Damm öffnen und die Worte fließen nur so heraus – aber es ist wahrscheinlich Mist.“

Die noch unbetitelte Autobiografie wird mit Stewarts Kindheit im englischen Yorkshire beginnen, die von Armut und häuslicher Gewalt geprägt war.

Foto: (c) Landmark / PR Photos