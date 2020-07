Paul Weller: Heute erscheint sein neues Album

Seit gestern (03.07.) gibt es das neue Album „On Sunset“ von Paul Weller. Darauf zeigt der Sänger deutlich, dass er auch nach all den Jahren noch in die Musik verliebt ist, wie „Universal Music“ berichtet.

Weller selbst lässt dazu verlauten: „Viele der Texte sind ein Rückblick, aus der Sicht eines Mannes über Sechzig, nicht mit Bedauern oder Trauer, sondern mit großem Optimismus. Das Erreichen des 60. Lebensjahres könnte bei vielen Menschen eine Art Krise auslösen, aber es hat mich beruhigt und mich dazu inspiriert, auf die beste Art und Weise kreativ zu sein. In den letzten zehn Jahren habe ich dem Alkohol abgeschworen und bin clean geworden. Ich habe drei kleine Kinder und ich kann die Dinge jetzt viel klarer betrachten, als ich es je konnte. Und ich glaube, das kommt jetzt in meinen Texten zum Ausdruck.“

Hier die Tracklist:

1. Mirror Ball

2. Baptiste

3. Old Father Tyme

4. Village

5. More

6. On Sunset

7. Equanimity

8. Walkin‘

9. Earth Beat

10. Rockets

