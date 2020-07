„Pearl Jam“: Ersatztermine für Deutschlandkonzerte

Gute Nachrichten für alle „Pearl Jam“-Fans: Die Band hat es tatsächlich geschafft, für ihre ausgefallenen Konzerte in Deutschland Ersatztermine zu finden – und zwar ein Jahr später.

Auf „Instagram“ kündigen sie nun an, dass sie auf der Berliner Waldbühne am 23. Juni 2021 auftreten werden und im Juli (16.07.2021) in der Festhalle in Frankfurt zu Gast sein werden. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In Frankfurt wird es sicherlich ein ganz besonderes Konzert werde, da „Pearl Jam“ dort nicht mehr seit 1992 live gespielt haben.

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos