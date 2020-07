Pietro Lombardi: „Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen“

Seit der Trennung von Sarah Lombardi gab es in Pietro Lombardis Leben keine neue Frau. Doch jetzt gibt da jemanden.

In einem Q&A auf „Instagram“ schrieb der 28-Jährige in seiner Story: „Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen, nach langer Zeit. Es ist aber aktuell noch zu früh, um irgendwas darüber zu sagen, deshalb sag ich jetzt lieber noch nichts. Mal sehen was die Zukunft bringt.“ Auf die Frage, ob er noch mehr Kinder möchte, antwortete er: „Ich denke ja.“ Die Frage, ob er nochmal heiraten möchte, konnte Pietro nicht so einfach beantworten und schrieb: „Gute Frage, schwere Frage.“

Pietro Lombardi bringt übrigens seinen neuen Song „Cinderella“ heraus. Damit bringt er nach eigener Aussage den Sommer-Lombardi zurück.

Foto: (c) Universal Music