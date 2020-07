Pietro Lombardi: Neuer Song, erfolgreiche Challenge und Papa-Sohn-Glück

Letzte Woche (17.07.) hat Pietro Lombardi seinen neuen Sommer-Song „Cinderella“ rausgebracht. Gleichzeitig hat der Sänger seine Fans zu einer „Cinderella“-Challenge aufgerufen. Sie sollten nach seinem neuen Song tanzen, ein Video davon machen, es posten und ihn verlinken.

Hunderte Fans haben mitgemacht, auch seine Ex Sarah Lombardi, die eben erst aus dem Portugal-Urlaub mit Freund und Söhnchen Alessio zurück ist. Papa Pietro hat den Fünfjährigen mächtig vermisst und postete sofort ein Papa-Sohn-Foto auf „Instagram“. Dazu schrieb er: „Das Papa-Sohn-Team is back! Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als die Umarmung seines Kindes. Ich glaube, wir haben uns vermisst. Ich liebe dich so sehr mein Schatz.“

Einige Fans sind übrigens sauer auf Pietro, weil er (noch) nicht bei ihnen angerufen hat.

Foto: (c) Universal Music