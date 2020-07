Pink: Stolz auf ihren Vater

Der Vater von Pink, Jim Moore, ist für sie ein echter Held. Denn trotz seiner schlimmen Gesundheitslage verliert er nie seinen Humor.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Foto ihres Vaters, auf dem er in einem Krankenhausbett liegt, die Hand seiner zweiten Ehefrau hält und in die Kamera lächelt. Dazu schrieb die 40-Jährige: „Das ist mein lieber Vater heute Morgen kurz vor seiner Operation. Er hat gerade die zweite Runde Chemo für seinen Prostatakrebs beendet, ist eine Leiter heruntergefallen und hat sich den Rücken gebrochen. (…) Aber hier ist mein Dad, verängstigt und in Schmerzen, mit der Liebe seines Lebens, unserer Grace. Und was macht er? Lächeln, Witze reißen, allen ein gutes Gefühl geben. Zehn Stunden später ist er schon wieder der Alte, spricht über Napalm und Scharfschützen und Viren und Blutpfützen… Oh, Dad, wie großartig es ist, dir dabei zuzusehen, wie du durch die Hölle pfeifst.“

Pinks Vater ist nämlich ein Vietnam-Veteran.

