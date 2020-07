Prince: Neuauflage von „Sign O‘ The Times” mit vielen Extras

Fans von Prince gut aufgepasst: Die Nachlassverwaltung des verstorbenen Musikers und „Warner Records“ haben jetzt angekündigt, dass am 25. September sein legendäres Doppelalbum „Sign O‘ The Times“ als vollständig remasterte Edition in drei verschiedenen Auflagen erscheinen wird. Demnach bietet die Super-Deluxe-Edition alles, was das Fan-Herz begehrt und mehr.

Auf acht CDs und 13 Schallplatten befinden sich insgesamt 92 Audiotracks, die einen ganz tiefen Blick in die Archive von Prince gewähren. Darunter sind nämlich auch 45 bisher unveröffentlichte Studioaufnahmen, die zwischen 1979 und 1987 entstanden sind. Damit nicht genug: Zudem bietet die Super-Deluxe-Edition auch ein 120-seitiges Buch mit handgeschriebenen Notizen des Künstlers und eine Live-DVD der Neujahrs-Benefiz-Show aus dem Jahr 1987, die den einzigen Auftritt von Prince mit Jazz-Star Miles Davis zeigt.

Aktuell gibt es übrigens auch eine Petition, die sich dafür stark macht, dass eine Christoph Kolumbus-Statue in Minnesota durch ein Prince-Denkmal ersetzt wird.

Foto: (c) Warner Music