Prinz Harry: Meine Mutter hätte an eurer Seite gekämpft

Der Diana-Award wird seit 1999 an sechs junge Menschen im Alter zwischen neun und 25 Jahren für ihre sozialen Aktionen und ihre humanitäre Hilfe vergeben. In diesem Jahr fand die Verleihung am Dienstag (01.07.) erstmals virtuell statt. Auch Prinz Harry hat eine Videobotschaft geschickt. In dieser hat Dianas jüngster Sohn erklärt, dass auch sie sich gegen Rassismus im Rahmen der „Black Lives Matter“-Proteste eingesetzt hätte.

Er sagt im Video: „Ich weiß, dass meine Mutter für viele von euch eine Inspiration war und ich kann euch versichern, dass sie auf eurer Seite gekämpft hätte. Wie viele von euch hat sie nie den einfachen oder den beliebten oder den bequemen Weg gewählt. Aber sie stand für etwas und sie trat für Menschen ein, die es brauchten. Im Moment sehen wir Situationen auf der ganzen Welt, in denen Spaltung, Isolation und Wut dominieren, da Schmerz und Trauma an die Oberfläche kommen, aber ich sehe die größte Hoffnung in Menschen wie euch.“

Diana hätte übrigens am Mittwoch (01.07.) ihren 59. Geburtstag gefeiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos