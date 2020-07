Promis in Sorge um Britney SpearsBritney Spears – Wird sie gefangen gehalten?

Fans von Britney Spears sind momentan außer sich vor Sorge. Sie befürchten, dass die Sängerin regelrecht in ihrem Haus eingesperrt wird und über kryptische Botschaften auf „Instagram“ um Hilfe ruft. Den Spekulationen zufolge soll ihr Vater, der ihre Vormundschaft hat, zu kontrollsüchtig sein.

Jetzt schließen sich auch immer mehr Promis dieser Vermutung an und äußern ihre Bedenken. Die Schauspielerin Ariel Winter zum Beispiel hat sich in einer „Instagram“-Story für die Sängerin stark gemacht. Sie teilte dort einen Beitrag des Journalisten Vas J Morgan. Er hat zusammengefasst, in welchen Punkten Britneys Vater und ihr Management ihr Leben bewusst einschränken. Britney hat ein Vermögen von rund 250 Millionen Dollar und bekommt ein wöchentliches Taschengeld von 1.500 Dollar, während ihr Vormund mit ihr Geld ohne Ende scheffelt. Außerdem sei es ihr untersagt, sich ohne Absprache auch nur einen Burger zu kaufen, in die Drogerie zu gehen oder das Haus zu verlassen. Außerdem setzte man sie während labiler Zustände bewusst den Kameras der Paparazzi aus. Winter schrieb dazu: „Was ihr ‚Vater‘ und Team ihr antun, ist völlig ekelhaft und entsetzlich.“

Auch Sarah Hyland fragte in den „Instagram“-Kommentaren unter Britneys Bildern und Videos: „Bist du okay, Britney?“ Und Snooki bestätigte die Theorie, dass kritische Kommentare gelöscht werden. Ihrer ist nämlich nicht mehr da.

Foto: (c) PR Photos