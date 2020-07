Queen Elizabeth II. verkauft eigenen Gin

Zitrone, Eisenkraut, Weißdornbeeren und Maulbeeren – das sind vier der zwölf Botanicals, die frisch aus dem Garten des Buckingham Palace für einen neuen Gin der Queen kommen.

In der Produktbeschreibung des „Buckingham Palace Gin“ steht: „Handverlesene Kräuter aus dem außergewöhnlichen Garten des Buckingham Palace wurden kombiniert, um diesen einzigartigen und schmackhaften Gin zu kreieren.“ Dabei gibt es eine Empfehlung für die Zubereitung: „Für den perfekten Sommer-Durstlöscher wird empfohlen, eine Portion Gin in einen mit Eis gefüllten kurzen Becher zu gießen, bevor Sie Tonic nachfüllen und mit einer Zitronenscheibe garnieren.“ Aktuell kommen aber lediglich die Briten in den Geschmack, denn der Gin wird nur nach Großbritannien geliefert.

Übrigens macht Boris Johnson im Garten des Buckingham Palace Sport.

Foto: (c) Away! / PR Photos