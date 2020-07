Rapper Logic kündigt neues Album und Ruhestand an

Sein Album „No Pressure“ will US-Rapper Logic am 24. Juli noch rausbringen, dann soll Schluss sein. Der 30-Jährige will sich dann nämlich in Musikrente begeben. Das kündigte der Musiker via „Twitter“ an.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: Der Musiker will mehr für seinen einjährigen Sohn da sein. Er schrieb: „Es war ein großartiges Jahrzehnt. Jetzt ist es Zeit, ein großartiger Vater zu sein.“

Sein Debütalbum hatte übrigens einen ähnlichen Namen, es hieß „Under Pressure“ und ist 2014 erschienen.

