Rhodes über seine EP „I’m not ok“

Seit vorgestern (10.07.) ist die neue EP „I’m not ok“ von Rhodes zu haben. Das ist die erste neue Musik des Künstlers seit seines vor fünf Jahren erschienenen Debütalbums „Wishes“, berichtet „Sony Music“.

Rhodes selbst sagte dazu: „Bei den Aufnahmen zu ‚I’m Not Ok‘ arbeitete ich mit einigen der größten Künstler, Songwriter und Produzenten der Welt und in den vergangenen Monaten ist es mir gelungen, einen Ort zu finden, an dem ich aktuell sehr wohl fühle… Ich habe Songs über Momente der Erkenntnis geschrieben – über Hoffnung, über Liebe, über Schmerz – und über Momente der Klarheit, wenn man beginnt, sich in seiner Haut wohler zu fühlen. Es fühlt sich an, wie aufzuwachen und sich nach etwas auszustrecken, mit offenen Augen und offenen Armen.“

Hier die Tracklist:

1. Every Turn

2. This Shouldn’t Work

3. Love You Sober

4. I’m not ok

5. Love You Sober (Accoustic)

