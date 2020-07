Rihanna-Album: Songschreiberin hofft auf baldige Veröffentlichung

Nicht nur die Fans warten schon ganz ungeduldig auf das neueste musikalische Werk von Rihanna, sondern auch Kamille. Die Sängerschreiberin, die mit bürgerlichen Namen Camille Purcell heißt, hat nämlich ein paar Songs an Rihanna geschickt und will jetzt endlich wissen, ob sie es aufs Album geschafft haben.

Dem „Daily Star“ sagte Kamille dazu: „Ich habe versucht, aufs Album zu kommen, aber was weiß ich schon? Was ich gehört habe, ist, dass es so gut ist. Deswegen bete ich, dass einer meiner Songs es draufgeschafft hat. Aber wer weiß das schon?“

Kamille wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile bangen müssen, denn angeblich hat Rihanna die Musik ganz hintenangestellt.

Foto: (c) PR Photos