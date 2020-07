Ringo Starr: Livestream-Benefit-Show zum 80. Geburtstag

Wie die letzten zwölf Jahre auch, feiert Ringo Starr seinen Geburtstag in diesem Jahr wieder mit einem großen Konzert. Denn am 07. Juli steht eine ganz besondere Zahl für ihn an: der 80. Geburtstag!

Das lässt sich der „Beatles“-Schlagzeuger auch nicht von Corona vermiesen und sagt gegenüber „contactmusic.com“: „‘Frieden und Liebe.‘ Das ist alles was ich mir wünsche. Egal wo ihr seid – in einem Bus, in der Mine, in einem Raumschiff, in einer Rakete.“ Deswegen gibt es am kommenden Dienstag (07.07.) auf seinem „YouTube“-Channel die Livestream-Benefit-Show „Ringo´s Big Birthday Show“. Mit dabei sind unter anderem Paul McCartney und Cheryl Crow.

Der Erlös des Livestreams kommt übrigens der „Black Lives Matter“-Bewegung, Global Network, MusiCares, The David Lynch Foundation und WaterAid zugute.

Foto: (c) Sheri Determan / PR Photos