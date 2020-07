Ringo Starr und sein Rezept jung zu bleiben

Ringo Starr feiert am 07. Juli einen runden Geburtstag. Der „Beatles“-Schlagzeuger wird nämlich 80. Dabei fühlt er sich noch gar nicht so alt, sondern 56 Jahre jünger.

In einem Interview mit dem Musikmagazin „Rolling Stone“ hat Starr verraten: „Ich fühle mich wie 24 hier oben. Und ich mache immer noch das, was ich liebe. Ich bin immer noch im Musikgeschäft.“ Und was ist sein Rezept für die ewige Jugend? Er erzählt: „Ich bin Vegetarier. Ich esse zu allem Brokkoli und jeden Morgen Blaubeeren. Ich mache einfach Sachen, die sich gut für mich anfühlen.“ Auch sportlich hält der Musiker sich fit und erzählt: „Ich habe ein Fitnessstudio und ich benutze es an drei bis sechs Tagen die Woche.“

Die große Geburtstagsparty für Ringo Starr muss in diesem Jahr übrigens ausfallen. Stattdessen gibt es aber am 07. Juli eine Benefiz-Show als Livestream.

