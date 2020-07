Ringo Starr will auch mit 80 noch weiter auftreten

Ringo Starr will auch in hohem Alter noch auf Tour gehen.

Das sagte der Ex-„Beatle“ in einem Video-Interview mit der Schweizer „Blick“. Auf die Frage, was er noch für Ziele habe antworte der Drummer: „Weiter auftreten zu können. Ich spiele ja noch und hätte jetzt gerade auf Tour sein sollen. Dann wollte ich eine Geburtstagspause einlegen und die nächste Tournee ab September starten. Ich vermisse das sehr. Ich habe mit meiner All-Starr-Band mehr gespielt als je zuvor.“

Ringo Starr feiert vorgestern (07.07.) seinen 80. Geburtstag. Übrigens: Am 27. August 2021 kommt ein neuer „Beatles“-Film in den USA heraus: „The Beatles – Get Back“ – mit fast ein Jahr Verspätung. Der Deutschlandstart ist noch ungewiss.

Foto: (c) Sheri Determan / PR Photos