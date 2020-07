„Riverdale“-Star KJ Apa: Metallsplitter im Auge

Das ist nichts für schwache Nerven: „Riverdale“-Star KJ Apa hatte einen Metallsplitter im Auge.

Auf seiner „Instagram“-Seite postete der 23-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie er mit Hilfe seines Freundes Freund Jason Schneidman, einem Promi-Friseur, versucht, diesen zu entfernen, und zwar mit einem Wattestäbchen. Nach mehreren Fehlversuchen gelingt es dann doch, den Fremdkörper aus dem Auge zu holen. Doch dann erblickt der Schauspieler im Spiegel ein Loch an der Stelle, an der das Metallstück war. Er sagte im Clip mit weinerlicher Stimme : „Da ist ein Loch!“ Im Hintergrund ist dann aber eine weibliche Stimme zu hören, die sagt: „Alles gut, alles wird gut. Das wird wieder okay.“

Die fünfte Staffel von „Riverdale“ soll im Januar 2021 starten. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, übernimmt K.J. Apa im neuen Netflix-Film „Songbird“ die Hauptrolle.

