Robbie Williams hat Angst im eigenen Haus

Spukt es bei Robbie Williams? Der 46-Jährige hat nämlich einen Geist gesehen. Das hat er in einem „Instagram“-Live-Video verraten: „Ich glaube, dass Energien in Häusern zurückgelassen werden können. Ich habe einmal den Geist eines Hundes gesehen. Es war Trixie, unser Cairn Terrier, der verstorben ist.“

Kein Wunder, dass sich Williams vor einem Raum in seinem Haus fürchtet. Er erzählt in dem „Instagram“-Video: „Wir haben ein sehr sehr altes Anwesen – es ist bestimmt tausend Jahre alt. Es gibt einen Raum, dem ich misstrauisch gegenüber bin. Da bekomme ich Gänsehaut.“ Tochter Teddy hatte in diesem Raum ihr Zimmer. Doch auch sie fürchtet sich und hat ein anderes Zimmer im rund 80 Millionen Euro teuren Anwesen bekommen.

Robbie Williams ist übrigens auf der Suche nach einem neuen Erzfeind.

Foto: (c) Landmark / PR Photos