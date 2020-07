Robbie Williams: Rückkehr zu „Take That“?

Der Traum aller „Take That“-Fans könnte schon bald Realität werden. Robbie Williams schreibt an neuen Songs für die Band gemeinsam mit seinem Kollegen Gary Barlow.

Dem „Daily Star“ verriet der Sänger: „Ich haben in den letzten Wochen einige Songs mit Gary Barlow geschrieben. Ja, wir werden wieder zusammenkommen, ich und meine Brüder. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber wir werden wieder zusammenkommen. Die Songs, die ich schreibe, sind erwachsener als das, was ich ursprünglich mache. Was auch immer ich mache und mit wen auch immer ich es machen werde, es wird unerwartet sein.“

Robbie Williams ist zuletzt von 2010 bis 2012 ein Teil von „Take That“ gewesen. Anschließend haben Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald als Trio weitergemacht. Die Tür für Williams stand jedoch immer offen.

