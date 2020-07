Robbie Williams: Seit der Ehe ohne jugendlichen Leichtsinn

Die Ehe verändert. Als Robbie Williams nämlich seiner Gattin Ayda Field das Ja-Wort gegeben hatte, legte er endgültig die Torheiten seiner Jugend ab.

In dem Podcast „Postcards from the Edge“ erzählte der Sänger: „Ich habe alles erlebt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann trat meine Frau in mein Leben und ehrlich, wenn ich hier mal kurz ernst sein darf, ich habe mich in meinen Schatz verliebt und wollte meine Welt mit ihr teilen und ihre Welt mit mir teilen. Und das war die Zeit, in der ich einfach die Torheiten meiner Jugend ablegen musste.“

Robbie Williams und Ayda Field sind übrigens seit 2010 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Foto: (c) Landmark / PR Photos