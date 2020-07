Rockharz-Festival 2021 – Line-up steht

Schon seit den frühesten 90er-Jahren pilgern Rock- und Metal-Fans im Sommer in den Harz, zum alljährlich stattfindenden Rockharz-Festival. Dieses Jahr ist es coronabedingt ausgefallen, dafür steht jetzt aber das Line-Up für 2021, wie die Veranstalter auf ihrer Hompage „rockharz-festival.com“ bekannt geben. Unter anderem gehen an dem Festival von 7. bis 10. Juli 2021 „Beats In Black“, „In Extremo“, „Sepultura“ und „Grave Digger“ an den Start. Veranstaltungsort ist der Flugplatz Ballenstadt, er liegt auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig. Der offizielle Vorverkauf beginnt gestern (06.07.) um 15 Uhr.

Und hier das komplette Line-up in alphabetischer Reihenfolge:

The 69 Eyes

Asenblut

ASP

At The Gates

Attic

Beast In Black

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Deserted Fear

Destruction

Eluveitie

Ensiferum

Evil Invaders

Gernotshagen

Goitzsche Front

Grave Digger

In Extremo

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knasterbart

Lucifer

Moonsorrow

Ost+Front

Paddy And The Rats

Powerwolf

Running Wild

Sepultura

Sibiir

Steel Panther

Subway To Sally

Suicidal Tendencies

Tarja

Thundermother

Turisas

Twilight Force

Uncured

Unzucht

Unleash The Archers

Foto: (c) Robert Eikelpoth / Universal Music