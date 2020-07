Ronan Keating fühlt sich oft noch wie 19

Ronan Keating fühlt sich heute noch, als ob er 19 wäre. Das verriet der gebürtige Ire in einem Interview mit der “Gala“.

In dem Gespräch sagte der 43-Jährige: „Fünf Kinder, Kredite, all diese Sachen, die zum Erwachsensein dazugehören. Manchmal denke ich allerdings, dass ich immer noch 19 bin. Ich glaube, wir sind im Kopf alle jeweils in einem bestimmten Alter eingefroren, in dem wir dann auch bleiben. Für mich heißt das: Ich trainiere nach wie vor viel im Fitnessstudio, gehe auf Partys und genieße das Leben.“

Übrigens: Ronan Keating neues Album soll am 24. Juli veröffentlicht werden und enthält auch Kooperationen mit Shania Twain, Robbie Williams und Nina Nesbitt.

Foto: (c) Universal Music