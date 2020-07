Ronan Keating: Neue Single mit Clare Bowen

Weil Ronan Keating und seine Frau Storm Riesenfans von der Fernsehserie „Nashville“ sind, wurde der Sänger aufmerksam auf die Stimme von Clare Bowen. Jetzt haben die beiden eine gemeinsame Single veröffentlicht.

„Contactmusic.com“ zitiert den Sänger: „Das Lied war zweifellos ein Duett von dem Moment an, als es geschrieben wurde. Meine Frau Storm und ich lieben die TV-Serie ‚Nashville‘ und ich dachte, dass Clare Bowen, die eine der Hauptrollen in der Show spielt, perfekt zu diesem Titel passen würde. Wir haben uns ein bisschen in den sozialen Medien über die Zusammenarbeit unterhalten und dann wurde mir klar, dass dies das Lied für sie war! Sie hat einen wunderbar frischen Ton in ihrer Stimme mit einem Dolly Parton-ähnlichen Tweak, genau das, was ich für den Song wollte.“

Das kommende Album, das am 24. Juli veröffentlicht werden soll, enthält auch Kooperationen mit Shania Twain bei ‚Forever And Ever, Amen‘ und Robbie Williams und Nina Nesbitt bei der Ballade ‚The One‘.

Foto: (c) Universal Music